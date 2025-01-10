Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğanşehir ilçemizde servis aracının tek taraflı kaza yapması sonucunda bir işçi kardeşimiz ağır yaralanmış, diğer 16 yaralımız sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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