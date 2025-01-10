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        Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:05
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        Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

        Y.O. idaresindeki işçileri taşıyan 44 S 6875 plakalı midibüs, Günedoğru Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğanşehir ilçemizde servis aracının tek taraflı kaza yapması sonucunda bir işçi kardeşimiz ağır yaralanmış, diğer 16 yaralımız sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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