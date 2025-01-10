Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Doğanşehir'de sis etkili oldu

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanşehir'de sis etkili oldu
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sis etkili oldu.

        İlçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi. Soğuk hava nedeniyle bazı yerlerde buzlanma oluştu.

        Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük

        Benzer Haberler

        Malatya'da 16 bin 72 deprem konutu teslim edildi
        Malatya'da 16 bin 72 deprem konutu teslim edildi
        Yeni Malatyaspor'da kongre kararı
        Yeni Malatyaspor'da kongre kararı
        Malatya'da midibüs devrildi: 16 yaralı
        Malatya'da midibüs devrildi: 16 yaralı
        Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
        Malatya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
        Malatya'da inşaat işçileri arasında silahlı kavga: 4 yaralı
        Malatya'da inşaat işçileri arasında silahlı kavga: 4 yaralı
        Malatya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Malatya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı