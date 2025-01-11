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        Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:35 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:43
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        Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 23 ACK 049 plakalı tır, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi kavşağında M.İ. yönetimindeki 02 HT 967 plakalı kamyon ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 GDJ 841 otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araç içine sıkışan M.İ. Büyükşehir itfaiye ekiplerince kurtarıldı, yaralı M.İ. ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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