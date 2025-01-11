Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

M.Y. idaresindeki 23 ACK 049 plakalı tır, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi kavşağında M.İ. yönetimindeki 02 HT 967 plakalı kamyon ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 GDJ 841 otomobil çarpıştı.

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