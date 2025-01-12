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        Malatya Valiliğinden asılsız bomba ihbarına yönelik açıklama:

        Malatya Valiliği, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne yapılan asılsız bomba ihbarına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:30
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        Malatya Valiliğinden asılsız bomba ihbarına yönelik açıklama:
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        Malatya Valiliği, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne yapılan asılsız bomba ihbarına ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün 112 Acil Çağrı Merkezine Battalgazi Devlet Hastanesi'nde bomba olduğu yönünde ihbar üzerine emniyet birimlerinin, hızlı ve koordineli bir şekilde gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı belirtilerek, uzman ekiplerin hastane ve çevresinde detaylı arama ve inceleme gerçekleştirdiği aktarıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucu ihbarın asılsız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İhbarı yapan şahısların yaşının küçük olduğu ve oynamış olduğu bir online oyunun etkisinde kalarak böyle bir asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu hadiseden anlaşılacağı üzere günümüzde çocukların evde bilgisayar başında olmaları onları 'güvende' oldukları anlamına gelmiyor. Çocuklarınızın internette karşılaşabileceği tehlikelere karşı dikkatli olunmalı ve hangi platformları kullandıkları ve ziyaret ettikleri siteler düzenli olarak kontrol edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, kamuoyunda endişe yaratmayı amaçlayan bu tür sorumsuz ve asılsız ihbarlar yalnızca güvenlik birimlerimizin zamanını ve kaynaklarını gereksiz yere tüketmekle kalmamakta, aynı zamanda gerçekten yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza ulaşımı güçleştirmektedir. Vatandaşlarımızdan, şüpheli durumları emniyet birimlerimize iletmelerini ancak doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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