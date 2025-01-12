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        Doğanşehir'de ağaçları kırağı kapladı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçları kırağı kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:43
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        Doğanşehir'de ağaçları kırağı kapladı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçları kırağı kapladı.

        İlçede, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dağların zirveleri sisle kaplanırken, söğüt, meşe ve kavak ağaçlarını kırağı tuttu.

        Bazı doğaseverler karla kaplı arazilerde gezip manzaranın keyfini çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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