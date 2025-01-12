Doğanşehir'de ağaçları kırağı kapladı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçları kırağı kapladı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçları kırağı kapladı.
İlçede, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dağların zirveleri sisle kaplanırken, söğüt, meşe ve kavak ağaçlarını kırağı tuttu.
Bazı doğaseverler karla kaplı arazilerde gezip manzaranın keyfini çıkardı.
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