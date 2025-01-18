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        Malatya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 21:44 Güncelleme: 18.01.2025 - 21:44
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        Malatya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu çerçevede operasyon yaptığına işaret eden Yavuz, bir çok mahallede eş zamanlı yapılan operasyonda 16 bin 507 sentetik ecza hap ele geçirildiğini aktardı.

        Vali Yavuz, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yakalanan 4 zanlının tutuklandığını belirterek, silah kaçakçılığına yönelik de bir başka operasyon yapıldığını bildirdi.

        İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan bu operasyonda ise 5 tabanca ile 90 fişeğin ele geçirildiği bilgisini veren Yavuz, bu çalışmada da 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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