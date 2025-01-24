Bakan Uraloğlu, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında Malatya'da sadece 36 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz yaklaşık 15 kat arttırarak, 450 kilometreye çıkardık." dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Malatya'da ulaştırma alanındaki ihtiyaçları yerine getirme gayretinde olduklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tabi bu kongreler bir taraftan enerjimizin yenilendiği kongrelerdir. Yeni bir ekiple, yeni bir yönetimle inşallah yolumuza devam edeceğiz. O şekilde karar alındı ama biz hep beraber olmaya bu vesileyle devam edeceğiz. 2002 yılında Malatya'da sadece 36 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz yaklaşık 15 kat arttırarak, 450 kilometreye çıkardık. Karayollarının sorumluluğunda sıcak asfalt yokmuş. Onu da aşağı yukarı 350 kilometreye çıkardık. Malatya'ya ne lazımsa, biz onu yapma gayreti içerisinde bundan sonra da olacağız."