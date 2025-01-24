Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Bakan Uraloğlu, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında Malatya'da sadece 36 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz yaklaşık 15 kat arttırarak, 450 kilometreye çıkardık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:02 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında Malatya'da sadece 36 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz yaklaşık 15 kat arttırarak, 450 kilometreye çıkardık." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Malatya'da ulaştırma alanındaki ihtiyaçları yerine getirme gayretinde olduklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Tabi bu kongreler bir taraftan enerjimizin yenilendiği kongrelerdir. Yeni bir ekiple, yeni bir yönetimle inşallah yolumuza devam edeceğiz. O şekilde karar alındı ama biz hep beraber olmaya bu vesileyle devam edeceğiz. 2002 yılında Malatya'da sadece 36 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz yaklaşık 15 kat arttırarak, 450 kilometreye çıkardık. Karayollarının sorumluluğunda sıcak asfalt yokmuş. Onu da aşağı yukarı 350 kilometreye çıkardık. Malatya'ya ne lazımsa, biz onu yapma gayreti içerisinde bundan sonra da olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarının yüzde 45'i tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarının yüzde 45'i tamamlandı
        Bakan Kurum, Malatya'da 201 bininci konutun anahtar teslim ve kura çekimi t...
        Bakan Kurum, Malatya'da 201 bininci konutun anahtar teslim ve kura çekimi t...
        Bakan Yerlikaya, Malatya'da 201 bininci konutun teslim ve toplu açılış töre...
        Bakan Yerlikaya, Malatya'da 201 bininci konutun teslim ve toplu açılış töre...
        Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Malatya'da kar etkili oldu
        Malatya'da kar etkili oldu
        Malatya'da 3 kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Malatya'da 3 kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı