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        Malatya Valiliğinden "kamuoyunu yanıltmaya yönelik" haberlere ilişkin açıklama

        Malatya Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:39 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:39
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        Malatya Valiliğinden "kamuoyunu yanıltmaya yönelik" haberlere ilişkin açıklama
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        Malatya Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler nedeniyle inceleme yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak tarihinde ilimizi ziyaret programları kapsamında Özal Mahallesi'nde A.K. adlı bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını dile getirdiği anlaşılmıştır​​​​​​​. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda, vatandaşımızın ikamet ettiği Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evin, 6 Şubat depremi sonucunda 'az hasarlı' olması nedeniyle Bindal Mahallesi'nde yaptırdığı prefabrik evde eşi ve çocuklarıyla ikamet ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu vatandaşımızın eşinin de kendisine ait ticari araçla taksicilik yaptığı ve ailenin barınmaya dair herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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