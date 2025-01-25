Stat:YeniMalatya
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Nurettin Dinçer Demir, Serdar Osman Akarsu
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Muhammed Emir Ulusoy, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Eray Şişman, Enes Nas (Dk. 73 Osman Katipoğlu), Ömer Çağrı Ataş (Dk. 73 Umut Tanış), Furkan Söyler, Mehmet Güneş, Halil İbrahim Atcı (Dk. 46 Murat Şamil Güler), Kerem Altunışık
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Oğuz Ceylan (DK.60 Furkan Orak), Metehan Mert, Sakıp Aytaç (Dk. 98 Francis Nzaba), Eşref Korkmazoğlu, Benhur Keser (Dk. 89 Fernandes), Tugay Kacar, Alper Karaman (Dk. 74 Laine), Kayode, Catakovıc, Pinchi ( Dk. 60 Faye)
Gol: Dk. 30 Kayode (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Halil Atcı, Dk. 59 Mehmet Güneş, Dk. 64 Kerem Altunışık (Yeni Malatyaspor), Dk. 69 Turgay Kacar (Esenler Erokspor)
MALATYA
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