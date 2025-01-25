Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yavuz, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

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