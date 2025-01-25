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        Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 22:58 Güncelleme: 25.01.2025 - 23:03
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        Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Vali Seddar Yavuz, x sosyal medya hesabından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

        Yavuz, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

        Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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