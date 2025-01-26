Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den Miraç Kandili mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Er, mesajında, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah katına yükseldiği bu mübarek gecenin insanlık için büyük bir mucizeyi ve derin bir mesajı barındırdığını belirtti.

Bu mübarek gecenin İslam'ın barış, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi evrensel değerlerini bir kez daha düşünmeye olanak tanıdığını ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Yeryüzündeki tüm mazlumların, yetimlerin ve muhacirlerin yardıma ihtiyaç duyduğu bu dönemde, birbirimize yardım eli uzatma konusunda daha hassas olmalıyız. Günümüzde ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bu gece vesilesiyle yeniden diriltmeliyiz. Miraç Kandili, duaların kabul edildiği, tövbelerin makbul olduğu, umutların tazelendiği bir rahmet kapısıdır. Bu gecede Rabbimize el açıp, hem kendimiz hem de tüm insanlık için af ve mağfiret dilemeliyiz. Miraç Kandili'nin bütün dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."