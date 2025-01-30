6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Malatyalı gassallar 6 Şubat'taki "en zorlu" mesailerini anlattı

YETER ERDİNE - Malatya'da çalışan gassallar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında meslek hayatlarının en zorlu ve acı dönemini yaşadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışan gassallar, depremin ardından ailelerini ve sevdiklerini geride bırakıp görev yerlerine koştu.

Bazen yakınlarını, bazen de arkadaşlarını yıkayıp kefenleyen gassallar "gönül işi" dedikleri mesleklerini mesai gözetmeden yerine getirdi.

Gassal Mikail Dalkılıç, AA muhabirine, depremden sonra eşi ve 3 çocuğunu babasının evine bıraktığını, ardından iş yerine geldiğini söyledi.

İlk olarak hastane morglarındaki cenazeleri mezarlığa getirdiklerini belirten Dalkılıç, şunları anlattı:

"Saat 08.00'e kadar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan cenazeleri taşıyarak buraya getirdik. Sonra personelimiz gelince bizler de artık sadece gassallık yapmaya başladık. Cenazelerimizi en güzel şekilde yıkayıp, kefenlerine sarıp aile bireyleri gelene kadar beklettik. O günkü şartlarda 3-5 beş cenazesi olanlar vardı. Cenaze yakınları gelince hepsini yan yana defnettik."

Kendisi için en zor işin, çok yakın bir arkadaşını yıkamak olduğunu ifade eden Dalkılıç, "Çok sevdiğim bir Sinan abim vardı. Onunla beraber 9 kişiyi... Evlatları, hanımı, anne ve babasını getirdiler. Arkadaşımı yıkarken büyük zorluk çektim. Rabb'im rahmet eylesin hepsine. Rabb'im bir daha böyle acılar göstermesin." dedi.

- "15 gün boyunca mezarlıktan ayrılmadık"

Dalkılıç, depremin ardından zaman ve mesai gözetmeden çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İş yerine geldiğimde hayatın bittiğini gördüm. Biz 15 gün boyunca mezarlıktan ayrılmadık. 15 gün boyunca başımızı yastığa koymadık, araç köşelerinde bir şekilde dinleniyorduk. Depremin 8'inci günü bir 15 dakika iş yerinden izin alıp ailemi görmeye gittim. Gittiğimde orada ufak bir lokma yemek yerken televizyon açıktı, haberlerde 11 ilin depremden etkilendiğini gördüm. O lokma sanki boğazımıza düğümlendi. Gözlerimdeki yaşı durduramadım. Ailem kanalı değiştirdi."