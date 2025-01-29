Malatya'da işçilerin kaldığı 3 konteyner yandı

Göztepe Mahallesi'nde toplu konut inşaatı şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Konteynerlerden yükselen alevleri gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangında, 3 konteyner zarar gördü.

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