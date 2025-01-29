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        Malatya'da işçilerin kaldığı 3 konteyner yandı

        MALATYA'da, inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 17:51 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:55
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        Malatya'da işçilerin kaldığı 3 konteyner yandı
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        MALATYA'da, inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 3 konteyner, kullanılamaz hale geldi.

        Göztepe Mahallesi'nde toplu konut inşaatı şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Konteynerlerden yükselen alevleri gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangında, 3 konteyner zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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