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        Malatya Valiliğinden işçilerin konakladığı prefabrik yapıdaki yangına ilişkin açıklama:

        Malatya Valiliği, kentte yapımı süren deprem konutlarında çalışan işçilerin konakladığı prefabrik yapıda çıkan yangında yaralanan 3 işçinin tedavilerinin ayakta gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:16
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        Malatya Valiliğinden işçilerin konakladığı prefabrik yapıdaki yangına ilişkin açıklama:
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        Malatya Valiliği, kentte yapımı süren deprem konutlarında çalışan işçilerin konakladığı prefabrik yapıda çıkan yangında yaralanan 3 işçinin tedavilerinin ayakta gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde bulunan ve rezerv yapı alanı olarak ilan edilen Merkez 4. Bölge 1. Etap Proje Alanı'nda, TOKİ tarafından ihale edilen inşaat çalışmalarına devam edildiği esnada 12.30 sularında şantiyede çalışan işçilerin konakladığı prefabrik yapıda yangın çıkmıştır. Yangında, 2 işçi dumandan etkilenirken 1 işçi ayağını incitmiş olup ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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