Malatya Valiliğinden işçilerin konakladığı prefabrik yapıdaki yangına ilişkin açıklama:

"Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde bulunan ve rezerv yapı alanı olarak ilan edilen Merkez 4. Bölge 1. Etap Proje Alanı'nda, TOKİ tarafından ihale edilen inşaat çalışmalarına devam edildiği esnada 12.30 sularında şantiyede çalışan işçilerin konakladığı prefabrik yapıda yangın çıkmıştır. Yangında, 2 işçi dumandan etkilenirken 1 işçi ayağını incitmiş olup ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam etmektedir."

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