6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde bacağını kaybeden anne, kızı sayesinde hayata tutundu

OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ailesiyle yakalanan, enkazdan çıkarıldıktan sonra bacağı ampute edilen Ebru Birişik, proteziyle yaşamına devam ediyor.

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde yıkılan 3 katlı evlerinde eşi Yusuf Ersin'i kaybeden 22 yaşındaki Ebru Birişik, 9 aylık kızı Bahar Ada ile enkaz altında kaldı.

Binanın kolonu altında kalan sağ bacağı ampute edilen, diğer bacağı da çeşitli tedavilerin ardından kurtarılan Birişik, geçirdiği birçok ameliyatın ardından kızı ve protez bacağıyla yaşama tekrar tutundu.

Depremzede Ebru Birişik, AA muhabirine, kızıyla 16 saat enkaz altında kaldığını söyledi.

Enkaz altındayken kızını korumak için elinden geleni yaptığını aktaran Birişik, şöyle konuştu:

"Enkazda kızımı ninnilerle ara ara uyutup uyandırıyordum. 16 saat sonra akrabalarım ve jandarma tarafından çıkarıldık. Hastaneye gittikten sonra ameliyat oldum ve 3 ay tedavi sürecim oldu. Dokuz ay yatalak kaldım ve 1 yıl fizik tedavi aldım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ne gittim ve destek verdiler. Bacağımdaki ödemden dolayı protez kullanamacayağım söylendi. Verilen destek ve tedaviyle protez aldım ve kullanıyorum. Tekrar ameliyat geçirdim ve protezi yeniden kullanacağım. Kızımla hayata kaldığımız yerden daha iyi devam edeceğiz."

- Kızının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ayakta kaldı

Protez bacakla yaşamına devam ettiğini anlatan Birişik, kızının ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli kendisini geliştirdiğini ifade etti.

Birişik, konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk başta depremin psikolojik sürecini atlatmak zor oldu. Kızım o süreçte ayağa kalktı yürüdü, ben de onunla yürümeye başladım ve bu beni hayata bağladı. Enkazın altından çıkabilme sebebim de kızım. Çok acı çekiyorsunuz, dışarı çıkabilmek gibi umudunuz kalmıyor. 'Ben böyleysem ailem ne durumdadır' diye düşündüm. Ama kızımın ağlaması ve verdiği nefes sayesinde hayata tutundum."