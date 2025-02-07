Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, depremlerin etkilediği Malatya'yı ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Macit ve beraberindeki heyet, daha sonra yapımları süren 32 derslikli Cengiz Topel İlkokulu, 24 derslikli İnönü Mahallesi İlkokulu, 24 derslikli Alparslan İlkokulu ve 24 derslikli Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Macit, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ı ziyaret ederek, eğitim yatırımları, onarım ve yeniden yapılandırma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

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