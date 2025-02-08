Malatya'da şarampole devrilen hafif tircari aracın sürücüsü yaralandı
Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
M.N.D yönetimindeki 02 ED 132 plakalı hafif ticari araç, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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