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        Malatya'da şarampole devrilen hafif tircari aracın sürücüsü yaralandı

        Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 09:47 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:47
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        Malatya'da şarampole devrilen hafif tircari aracın sürücüsü yaralandı
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        Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        M.N.D yönetimindeki 02 ED 132 plakalı hafif ticari araç, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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