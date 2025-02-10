Yeni Malatyaspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

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