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        Yeni Malatyaspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:52
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        Yeni Malatyaspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

        Sarı-siyahlı ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

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