Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 1898 uyuşturucu hap ve 12 silah ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

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