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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:42
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 1898 uyuşturucu hap ve 12 silah ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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