Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Kuru kayısı ihracatından 6 ayda 240 milyon 57 bin dolar gelir elde edildi

        Malatya'dan son 6 ayda 50 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık 240 milyon 57 bin dolar gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:55 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuru kayısı ihracatından 6 ayda 240 milyon 57 bin dolar gelir elde edildi
        ABONE OL

        Malatya'dan son 6 ayda 50 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık 240 milyon 57 bin dolar gelir elde edildi.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru kayısıda 1 Ağustos 2024'te ihracat sezonunun başladığını, bu sezon 100 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Sezonun ilk 6 ayındaki ihracat rakamlarının beklenilen seviyede olduğunu aktaran Özcan, "6 aylık kuru kayısı ihracat rakamımız 50 bin tonu yakaladı. Geçmiş yıllara göre bu önemli bir gelişme. 1 Ağustos 2024-31 Ocak 2025 arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatımız 50 bin tonu buldu. Hedefimizi yakalayabilmemiz için de 6 aylık bir süre var, bu sürede 100 bin ton hedefini yakalamak istiyoruz. " dedi.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehrin büyük hasar gördüğünü dile getiren Özcan, kayısı ihracatından elde edilen gelirin kent ekonomisi için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

        - Ocak ayında kuru kayısı ihracatı 7 bin 506 ton oldu

        Yeni yılın ilk ayında 7 bin 506 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 36 milyon 27 bin dolar gelir elde ettiklerini açıklayan Özcan, şöyle devam etti:

        "Geçen yılın ocak ayına göre miktar ve gelir açısından önemli rakamlar. Kayısı Türkiye'nin kuru meyve ihracatında en sorunsuz ve en önemli ürün olma yolunda çok önemli mesafe alıyor. Kuru kayısı ihracatında herhangi bir sorun ve sıkıntı yok ancak pazar daralıyor, Orta Asya'da ciddi bir üretimle karşı karşıyayız. Daha sıkı, dikkatli ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Daha kaliteli ve iyi üretim yaparak, Malatya kayısısının dünyadaki karşılığını devam ettireceğiz. Fiyat ve rekabette ise tarım ürünlerinde artan maliyetlere karşı üreticinin birçok kalemde desteklenmesi gerektiğini ifade edelim. Maliyetler arttıkça, enflasyon da sertken, kurun stabil gittiğini düşündüğümüzde üretici ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalır. Kayısı çekirdeğinde ise ocak ayında 643 ton ihracat yaparak 1 milyon 537 bin dolar gelir elde ettik."

        Özcan, kuru kayısıda en fazla ABD'ye, kayısı çekirdeğinde ise İtalya'ya ihracat yapıldığını dile getirerek, "Şu ana kadar ABD'ye 8 bin 175 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular

        Benzer Haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Yeni Malatyaspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Yeni Malatyaspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Süper Lig'in eski ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da önlenemez düşüş sürüyor
        Süper Lig'in eski ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da önlenemez düşüş sürüyor
        Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a Gazze tepkisi:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a Gazze tepkisi:
        SP Genel Başkanı Arıkan: Ordudan ve yargıdan elinizi çekin
        SP Genel Başkanı Arıkan: Ordudan ve yargıdan elinizi çekin