Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aynı şeritte ilerleyen B.T. yönetimindeki 34 BMK 059 plakalı kamyonet de yoldaki buzlanmadan dolayı duramayarak kazaya karıştı.

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