Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 27 ANF 084 plakalı tır, Erkenek Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen M.Z. idaresindeki 47 AAD 463 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Aynı şeritte ilerleyen B.T. yönetimindeki 34 BMK 059 plakalı kamyonet de yoldaki buzlanmadan dolayı duramayarak kazaya karıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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