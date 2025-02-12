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        Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:57 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:57
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        Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

        Yavuz, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır." ifadesini kullandı.

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