Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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