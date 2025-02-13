Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:10 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Galatasaray, Tzolakis’i listesine aldı!
        Galatasaray, Tzolakis’i listesine aldı!
        Cep telefonu kavgası
        Cep telefonu kavgası
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        Hollanda'da ilk 11'ler belli oldu
        Hollanda'da ilk 11'ler belli oldu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor'da istifa eden Şahin Altınok, devam kararı aldı
        Yeni Malatyaspor'da istifa eden Şahin Altınok, devam kararı aldı
        Doğanşehir'de kar yağışı etkili oldu
        Doğanşehir'de kar yağışı etkili oldu
        Kale Kaymakamı İnce, altın madalya kazanan sporcuya hediye verdi
        Kale Kaymakamı İnce, altın madalya kazanan sporcuya hediye verdi
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye yetiştirildi
        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye yetiştirildi
        "Arapgir balıklı pilavı" coğrafi işaret tescil belgesi aldı
        "Arapgir balıklı pilavı" coğrafi işaret tescil belgesi aldı