Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        GÜNCELLEME - Malatya-Kayseri kara yolu trafiğe açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Malatya-Kayseri kara yolunun Darende-Malatya bölümü, araç trafiğine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 03:47 Güncelleme: 14.02.2025 - 03:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Malatya-Kayseri kara yolu trafiğe açıldı
        ABONE OL

        Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Malatya-Kayseri kara yolunun Darende-Malatya bölümü, araç trafiğine açıldı.

        Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        1800 rakımlı Karahan, Kozluca ve Çayırdüzü mevkilerinde yoğun kar ve tipi sebebiyle yolda kalan kamyon ve tırlar için kurtarma çalışmaları devam ederken D-300 kara yolunda araç trafiği durduruldu.

        Darende ilçe ve bölge trafik ekipleri, ilçe girişinde araçları durdurarak kontrollü bir şekilde sürücüleri yurtlara ve belediyeye ait sosyal tesislere yönlendirdi.

        Belediye ekipleri, otobüslerde ve araçlarında bekleyen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuyor.

        İlçe kaymakamlığı tarafından yurtlara yerleştirilen 100’e yakın kişiye, barınma ve yemek imkanı sağlandı.

        Karayolları ekiplerince temizlik, tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ar...
        Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ar...
        Malatya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Malatya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Malatya-Kayseri kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıld...
        Malatya-Kayseri kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıld...
        Malatya'da 3 ilçede okullar tatil edildi
        Malatya'da 3 ilçede okullar tatil edildi
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
        Yeni Malatyaspor'da istifa eden Şahin Altınok, devam kararı aldı
        Yeni Malatyaspor'da istifa eden Şahin Altınok, devam kararı aldı