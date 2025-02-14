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        Malatya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

        Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 08:58 Güncelleme: 14.02.2025 - 08:58
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        Malatya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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        Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol, Arapgir, Pütürge ilçelerinde bugün okulların tatil edildiği, Hekimhan, Darende, Kuluncak ve Akçadağ ilçelerinde taşıma kapsamında olan okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

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