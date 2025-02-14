Malatya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Açıklamada, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol, Arapgir, Pütürge ilçelerinde bugün okulların tatil edildiği, Hekimhan, Darende, Kuluncak ve Akçadağ ilçelerinde taşıma kapsamında olan okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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