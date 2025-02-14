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        Malatya'da kamyonetin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:40 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:40
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        Malatya'da kamyonetin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Malatya'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Malatya Sivas kara yolunda Y.T. idaresindeki 44 ABE 629 plakalı kamyonet, Arguvan kavşağında Y.A. yönetimindeki kereste yüklü 50 ABH 045 plakalı tırın dorsesine çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Y.T. ve Ali Genç, ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ali Genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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