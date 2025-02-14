Malatya'da depremde 21 kişinin öldüğü otele ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10'u sporcu 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli'ne ilişkin 11 tutuksuz sanığın yargılanması sürdü.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Z.K, S.K, F.P, A.Y, F.A, H.D, S.Y, ve A.M. ve taraf avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile tanıklar katıldı.

Elazığ merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası Malatya'da hasar tespiti çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi çalışanı inşaat mühendisi Şükrü Karaca, mahkemede tanık olarak dinlendi.

Karaca, Elazığ depremi sonrası kentte binden fazla binanın hasar tespit çalışmasına katıldığını, Kırçuval Otel'in hasar tespit çalışmasında yer alıp almadığını hatırlamadığını belirterek, "Depremin hemen sonrasında sahaya indik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden arkadaşların tariflerine göre hasar tespitleri yapıldı. Birkaç ay sonra Bakanlığın sayfasında video yayımlandı, o videoya göre hareket ederek hasar tespit çalışmalarını yapıyorduk." ifadelerini kullandı.

Tanık inşaat mühendisi Fatih Türkoğlu ise 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Malatya'da hasar tespit çalışmalarında yer aldığını belirterek, çalışma sistemi hakkında mahkeme heyetini bilgilendirdi.

Müşteki avukatları, Elazığ depreminden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü sisteminde hazırlanan hasar kayıtlarının değiştirilip değiştirilmediğine ilişkin kayıtların incelenmesini, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Malatya Valiliği, Battalgazi ve Yeşilyurt kaymakamlıklarından Elazığ merkezli deprem sonrasında kentte ağır, orta ve az hasarlı binalara ilişkin düzenlenen listenin istenilmesine, bilirkişi ataması yapılarak Kırçuval Otel'in dış cephe ve çatısında düzenleme yapılıp yapılmadığının raporlanmasına, sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına hükmederek duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.

- Dava süreci