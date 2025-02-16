Malatya'da ağır hasarlı bina yıkılırken yandaki apartmana zarar verilmesi üzerine bina tahliye edildi

Ekipler, bina sakinlerini hızlıca tahliye etti. Bu sırada evinden çıkamayan 78 yaşındaki Miyase Öksüz ise itfaiye ve UMKE ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarıldı.

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