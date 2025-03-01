Kale Kaymakamı Onur İnce üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Malatya'da Kale Kaymakamı Onur İnce, üniversite öğrencileriyle buluşarak, tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam İnce, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Malatya Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştiren program kapsamında Kale Belediyesi Gençlik Merkezi'nde üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlerle sohbet eden İnce şunları söyledi:

"Ülkemizin her meslek dalında yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Sizler de hayalini kurduğunuz meslekleri yapabilmek için asla vazgeçmeyin ve kendinizi geliştirin. Bu hem ülkemizin geleceği hem de sizlerin geleceği için çok önemli. Genel olarak devletimiz özelde ise bizler sizlerin gelişimi için her türlü desteği sağlamaya hazırız."

Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi personelleri ve gençler katıldı.