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        Malatya'da iklim değişikliklerinin kayısı üretimine etkisine ilişkin protokol imzalandı

        Malatya Ticaret Borsası ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında "Malatya Kayısısının Ekolojik ve İklim Değişikliğinin Kayısı Üretimine Olası Etkileri" projesinin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:34 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:53
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        Malatya'da iklim değişikliklerinin kayısı üretimine etkisine ilişkin protokol imzalandı
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        Malatya Ticaret Borsası ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında "Malatya Kayısısının Ekolojik ve İklim Değişikliğinin Kayısı Üretimine Olası Etkileri" projesinin protokolü imzalandı.

        Fırat Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen programda konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünya yaş ve kuru kayısı üretiminde Malatya'nın önemli bir merkez olduğunu anlattı.

        Son yıllarda iklim değişikliğiyle ekolojik nedenlerden dolayı kayısıda verim kaybı yaşadıklarını bildiren Özcan, şöyle devam etti:

        "Kabaaşı cinsinde yaşanan verim kaybının bilimsel olarak araştırılarak, bu problemin ortaya çıkarılması açısından çalışma yapılması gerekiyordu. Bu konuda projeyi hayata geçirmek için sonuca gidecek bir protokol imzalayacağız. Burada yapmak istediğimiz şey dünyada iklim değişikliği adı altında tarım ürünlerinde bir takım problemler yaşıyoruz. Malatya kayısısı ise son yıllarda genel anlamda bir verim kaybıyla beraber kabaaşı cinsinde önemli miktarda ürün kaybıyla karşı karşıyayız."

        Kabaaşı kayısı cinsindeki ürün kaybının nedenlerinin de proje kapsamında araştırılacağın aktaran Özcan, verim kaybıyla ilgili nedenleri ortaya çıkararak, tedbir almaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter vekili Mehmet Şirin Budancamanak ise kayısıyla ilgili önemli bir protokol yaptıklarını belirtti.

        Malatya'nın kuru kayısı ihracatında dünyada lider olduğuna işaret eden Budancamanak, son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri, ani mevsim geçişleriyle sıcaklıklardaki ani değişikliklerin tarım ve bitkisel üretimi etkilediğini kaydetti.

        Ekonomik değeri olan Malatya kayısısının iklim değişikliğinden ne derece etkilendiğinin araştırılacağını belirten Budancamanak, "Çalışmalar sonucunda elde edilecek verilerin ilgili tüm kurumlarla birlikte değerlendirilerek, Malatya kayısısı için belirlenecek yol haritasına katkı sağlamasını hedefliyoruz. " diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Budancamanak ve Özcan, protokolü imzaladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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