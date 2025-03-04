Malatya'da 4 noktada 4 bin kişiye iftar veriliyor

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK'ın katkılarıyla 4 noktada 4 bin kişiye iftar veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK organizasyonuyla Çırağan Düğün Salonu'nda düzenlenen iftara katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşlarla iftar etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Er, 11 ayın sultanı ramazanı coşkuyla yaşadıklarını belirterek, tüm İslam alemine, Türkiye'ye ve Malatya'ya hayırlar getirmesini diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da felaket sonrası vatandaşların ramazan coşkusunu yaşamasını istediklerini dile getiren Er, bunun için birçok program yaptıklarını söyledi.

Er, 4 noktada Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve İLBANK'ın katkılarıyla iftar organizasyonları olduğunu belirterek, "Burası 2 bin kişilik bir salon. Kış münasebetiyle dışarısı soğuk, çadırlar biraz daha soğuk olduğu için böyle bir yönteme başvurduk, düğün salonunda veriyoruz iftarlarımızı. Şu anda gördüğünüz bu düğün salonunu kiraladık ve burada 2 bin kişiye iftar veriyoruz. Ayrıca Kapalı Çarşı'nın üzerinde yine bir çadırımız var. Orada da vatandaşlarımıza iftar ikramlarımız devam ediyor. Yine aynı şekilde Millet Bahçesi ve Kernek Şelale'deki Malatya sofralarımızda vatandaşlarımıza iftar ikram ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 4 bin kişiye iftar verdiklerini belirten Er, yemek yapacak durumda olmayan ihtiyaç sahipleriyle hasta ve yaşlı 2 bin kişi için de iftariyeliklerini evlerine ulaştırdıklarını söyledi.

- Vatandaşlara çayhanede çay ikramı

Kernek Meydanı'nda bir "çayhane" düzenlediklerini belirten Er, "Güzel, şık bir çadırımız var. İftardan sonra vatandaşlarımız Kernek'te, sobanın etrafında oturup çaylarını yudumlayarak muhabbetlerini yapabiliyor." dedi.

Er, ramazanın dolu dolu geçmesi için birçok etkinlik yaptıklarını, Sanat Sokağı'nı ve Kernek Meydanı'nı ramazana yakışır şekilde süslediklerini dile getirdi.