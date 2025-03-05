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        Doğanşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:51
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        Doğanşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Malatya-Adıyaman kara yolu Karanlıkdere Mahallesi'nde V.B. (65) yönetimindeki 25 ACU 847 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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