Doğanşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya-Adıyaman kara yolu Karanlıkdere Mahallesi'nde V.B. (65) yönetimindeki 25 ACU 847 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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