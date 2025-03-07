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        Malatya'da dron ile trafik denetimi yapıldı

        Malatya jandarma ekipleri tarafından dron ile gerçekleştirdiği trafik denetiminde kurallara uymayan 60 sürücüye cezai işlem uygulandı, 23 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:07
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        Malatya'da dron ile trafik denetimi yapıldı
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        Malatya jandarma ekipleri tarafından dron ile gerçekleştirdiği trafik denetiminde kurallara uymayan 60 sürücüye cezai işlem uygulandı, 23 araç trafikten men edildi.

        Jandarma trafik timleri tarafından kentin farklı noktalarında vatandaşların can ve mal güvenliği ile trafikte güvenliğini sağlamak amacıyla dron ile denetim yapıldı.

        Ekipler 2 bin 151 aracı kontrol etti, trafik kurallarına uymaya 60 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 23 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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