Malatya'da dron ile trafik denetimi yapıldı

Ekipler 2 bin 151 aracı kontrol etti, trafik kurallarına uymaya 60 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 23 araç trafikten men edildi.

Jandarma trafik timleri tarafından kentin farklı noktalarında vatandaşların can ve mal güvenliği ile trafikte güvenliğini sağlamak amacıyla dron ile denetim yapıldı.

Malatya jandarma ekipleri tarafından dron ile gerçekleştirdiği trafik denetiminde kurallara uymayan 60 sürücüye cezai işlem uygulandı, 23 araç trafikten men edildi.

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