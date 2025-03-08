Güzel İşler Fabrikası Kadın Orkestrası Malatya'da konser verdi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası (GİF) Kadın Orkestrası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Malatya’da sahne aldı.

TÜRGEV’in eğitim projelerinden biri olan GİF bünyesinde başlatılan müzik atölyeleriyle temelleri atılan ve genç kızların müzikle kendilerini keşfetmesini sağlamak amacıyla kurulan GİF Kadın Orkestrası, Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ramazan ayının manevi atmosferinde GİF Kadın Orkestrası sanatseverlerle buluştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konser öncesi selamlama konuşması yaptı.

Kadınlardan oluşan orkestra, geleneksel ve modern ezgileri harmanlayarak izleyicilere birliktelik ve huzur dolu bir gece yaşattı.