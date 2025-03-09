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        Yeni Malatyaspor - Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenen Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:46
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        Yeni Malatyaspor - Ümraniyespor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenen Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Bölükbaşı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, cesurca oynayarak kazandıklarını belirtti. Yeni Malatyaspor'a ilerleyen süreçte başarı dileyen Bölükbaşı, şunları söyledi:

        "Yeni Malatyaspor tarafından oyunun hiçbir anında, hiçbir dakikasında oyunu çirkinleştirici bir şey olmadı. Yeni Malatyaspor nasıl olacak bilmiyorum, köklü bir camia inşallah iyi olur. Ciddiyet ve konsantrasyon maçıydı. Kazandığımız için mutluyuz, çocukları tebrik ediyorum."

        - Yeni Malatyaspor cephesi

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise ilk yarı kenar toplarından 2 gol yediklerini ve bunun kendilerini geriye düşürdüğünü aktardı.

        İkinci yarı topun oyunda kalma süresinin kendilerinde olduğunu anlatan Uçkun, "Kenarda oynamayan arkadaşları oyuna almak istedik. Saha içerisindeki konsantre eksikliğinden maç 5-0 bitti, yapacak bir şey yok. Sezon sonuna kadar gideceğiz." diye konuştu.

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