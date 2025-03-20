Malatya-Sivas kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle kontrollü sağlanıyor
Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan ilçesi kısmında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan ilçesi kısmında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İlçede, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yer yer tipinin de etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Hekimhan Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.