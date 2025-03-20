Malatya-Sivas kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.​​​​​​​​​​​​​​

İlçede, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yer yer tipinin de etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

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