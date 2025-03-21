Malatya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Tüneli içerisinde İ.Ç. idaresindeki 33 ANP 072 plakalı otomobil, önünde seyreden 31 B 5123 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazda otomobildeki Zeynep Çubuk hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.