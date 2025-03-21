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        Malatya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:22 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:22
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        Malatya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Melisa Akbaş (22) idaresindeki 44 AET 587 plakalı otomobil, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Melisa Akbaş ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emre Günaylı (23) ise Akçadağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Günaylı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan Melisa Akbaş'ın, milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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