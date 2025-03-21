Malatya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Melisa Akbaş (22) idaresindeki 44 AET 587 plakalı otomobil, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Melisa Akbaş ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emre Günaylı (23) ise Akçadağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Günaylı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Melisa Akbaş'ın, milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi olduğu öğrenildi.
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