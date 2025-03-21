Malatya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Günaylı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Melisa Akbaş ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emre Günaylı (23) ise Akçadağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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