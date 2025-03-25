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        Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri yapıldı

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:18 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:23
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        Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri yapıldı
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        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri yapıldı.

        Türkiye genelinde kız çocuklarına futbolu sevdirmeyi, genç kızların futbol oynamasını teşvik etmeyi ve yetenekli olanların milli takıma kazandırılmasını hedefleyen "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi Malatya'da devam ediyor.

        Yeşiltepe Stadı'nda yapılan seçmelere Malatya, Diyarbakır, Şırnak gibi illerdeki 11 kulüpten 110'dan fazla sporcu katıldı.

        17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, AA muhabirine, Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını, bölgeleri gezmeye devam ettiklerini söyledi.

        Demirbağ, şunları kaydetti:

        "Malatya bölge seçmesindeyiz. BtcTurk ile yaptığımız iş birliğiyle birlikte 15. bölgemizdeyiz. Bize gelen listelerde 110 sporcunun katılacağı bilgisi vardı. Onları güncelliyoruz. Malatya ve Diyarbakır bölgesinden kulüplerimiz, okullarımız katılım gösteriyorlar. 11 kulüp ve okulumuz katılım gösteriyor. Bugünkü seçmemizde oyuncuları taktik, fizik ve psikolojik açıdan gözlemleyeceğiz. Milli takımlarımızın alt yaş havuzuna oyuncu kazandırmak ve teşvik etmek için bu projeyi sürdürüyoruz."

        Malatya Kadın Futbol Kulübü Yöneticisi Özge Şahin de seçmelerin Malatya'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Şahin, "Oyuncu havuzumuzda 50'den fazla sporcu var. 6 yıldır kadın yönetici olarak görev yapıyorum. Seçmelerin Malatya'da olması bizi heyecanlandırdı. Çocuklarımızın uzun yıllardır böyle etkinliklere ihtiyacı vardı, kendilerini göstermesi gerekiyordu. Onları güzel yerlere getirmek için çabalıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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