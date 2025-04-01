Malatya'da elektrik akımına kapılan 4 büyükbaş telef oldu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Orduzu Mahallesi'nde Murat Eken'in hayvanları elektrik hattındaki arıza nedeniyle akıma kapıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Eken'in bulunduğu sırada ahırdaki hayvanların akıma kapılması ve Eken'in koşarak çıkması yer aldı.
Eken, gazetecilere, sabah saatlerinde hayvanları yemlemeye gittikleri esnada hayvanların akıma kapıldığını gördüğünü, ahırdaki elektrik şalterlerini indirmelerine rağmen akımın kesilmediğini iddia etti.
Akıma kapılan 4 hayvandan üçünün hamile olduğunu aktaran Eken, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
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