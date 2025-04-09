Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
O.İ. idaresindeki 44 NA 922 plakalı otomobil, Darende ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Z.İ. hayatını kaybetti, yaralanan O.İ. ve Ş.İ. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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