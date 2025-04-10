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        İHH Malatya Şube Başkan Yardımcısı Akboğa'dan İsrail'e tepki

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkan Yardımcısı Ali Hamza Akboğa, Gazze'deki işgalin bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:19
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        İHH Malatya Şube Başkan Yardımcısı Akboğa'dan İsrail'e tepki
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkan Yardımcısı Ali Hamza Akboğa, Gazze'deki işgalin bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

        İHH Malatya Şubesi'nde açıklama yapan, Akboğa, İsrail'in uzun süredir Filistin halkına zulüm yaptığını, 7 Ekim 2023’ten bu yana 50 binden fazla sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin yaralandığını, sağlık altyapısının çöktüğünü ve 2 milyondan fazla insanın açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

        Gazze'de insanların açlık kriziyle karşı karşıya kaldığını aktaran Akboğa, "Vicdan sahibi herkesi Gazze için harekete geçmeye davet ediyoruz. Nehirden Denize Özgür Filistin." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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