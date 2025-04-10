İHH Malatya Şube Başkan Yardımcısı Akboğa'dan İsrail'e tepki

İHH Malatya Şubesi'nde açıklama yapan, Akboğa, İsrail'in uzun süredir Filistin halkına zulüm yaptığını, 7 Ekim 2023’ten bu yana 50 binden fazla sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin yaralandığını, sağlık altyapısının çöktüğünü ve 2 milyondan fazla insanın açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkan Yardımcısı Ali Hamza Akboğa, Gazze'deki işgalin bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

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