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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:37 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:48
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Yavuz, operasyonda 475 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildiğini bildirdi.

        Operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yavuz, zanlılardan 2'sinin tutuklandığını, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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