Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yavuz, operasyonda 475 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildiğini bildirdi.
Operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yavuz, zanlılardan 2'sinin tutuklandığını, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.
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