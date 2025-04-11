Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yavuz, zanlılardan 2'sinin tutuklandığını, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

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