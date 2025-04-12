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        Malatya'da kar etkili oldu

        Malatya'da kent merkezi ve bazı ilçelerde kar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:13 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:13
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        Malatya'da kar etkili oldu
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        Malatya'da kent merkezi ve bazı ilçelerde kar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Akşam saatlerinde kent merkezi ile Darende, Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle karayolları ve trafik ekipleri ana arterlerde tedbir aldı.

        Araçlar cadde ve sokaklarda kontrollü ilerlerken, kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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