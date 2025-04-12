Malatya'da kar etkili oldu

Akşam saatlerinde kent merkezi ile Darende, Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle karayolları ve trafik ekipleri ana arterlerde tedbir aldı.

Malatya'da kent merkezi ve bazı ilçelerde kar hayatı olumsuz etkiliyor.

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