Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin yeni sezonda ilk durağı Malatya oldu

Güneydoğu Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen ve yeni sezon seferlerine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin ilk durağı Malatya oldu.

Ankara Tren Garı'ndan dün hareket eden Turistik Diyarbakır Ekspresi, Malatya Tren Garı'nda davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, AA muhabirine, geçen yıl ülke medeniyetinin bu kıymetli bölgesine yaptıkları seyahatin çok ciddi karşılık bulduğunu söyledi.

Turistik yolcuların seferlerden çok memnun kaldığını belirten Çakıroğlu, şöyle konuştu:

"İlk durağımız Malatya, buraya kadar trenin içinde yolcularımız çok mutlu anlar geçirdi. Hep birlikte buradan Diyarbakır merkeze gideceğiz, orada surlarımızı, camilerimizi, kiliselerimizi ve birçok güzel yeri görmüş olacağız. İnşallah 8 seferle bu taçlanmış olacak. Bu heyecanlı yolculuk önümüzdeki süreçlerde daha güzellerinin de olacağının işareti oluyor."