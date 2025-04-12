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        Malatya'da kayısı ağaçları zirai don nedeniyle zarar gördü

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte zirai don nedeniyle başta kayısı olmak üzere tarımsal üretimde zararın oluştuğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:37
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        Malatya'da kayısı ağaçları zirai don nedeniyle zarar gördü
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte zirai don nedeniyle başta kayısı olmak üzere tarımsal üretimde zararın oluştuğunu bildirdi.

        Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde olumsuz hava koşulları ve don nedeniyle kayısı başta olmak üzere tarımsal üretimde zararların oluştuğu görülmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır ve üreticimizin yanında olacağız. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binbir emekle büyütülen kayısıların olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

        Er, şunları kaydetti:

        "Tarlada, bahçede, sabahın seherinde alın teri döken her bir kardeşimin yüreğiyle birlikte bizlerin de yüreği sızladı. Şunu bilmenizi isterim ki, hiçbir çiftçi kardeşim asla yalnız değildir. İlgili kurum ve kuruluşlarımız sahada çalışmalarına başladı. En kısa sürede elde edeceğimiz raporları titizlikle değerlendirecek, atılacak adımları kararlılıkla belirleyeceğiz. Hiçbir çiftçimizin emeği yerde kalmayacak. Devletimizin tüm imkanlarının seferber edilmesi adına inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı başta olmak üzere, yetkili tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir görüşme trafiğini başlatacağız. Birlikte aşamayacağımız hiçbir zorluk yok."

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