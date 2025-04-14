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        Voleybol: Küçük Kızlar Grup Müsabakası sona erdi

        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Küçük Kızlar Malatya Grup Müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:48
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        Voleybol: Küçük Kızlar Grup Müsabakası sona erdi
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        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Küçük Kızlar Malatya Grup Müsabakaları tamamlandı.

        Muhammed Ali Clay Spor Salonunda 11-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen müsabakalarda, Elazığ Ekolspor, Malatya Gençlikspor, Tunceli Gençlikspor, Adıyaman Tut Gençlikspor ve Diyarbakır Yurdumspor takımları mücadele etti.

        Şampiyonada birinci olan Diyarbakır Yurdumspor, 17-23 Mayıs'ta İzmir'de yapılacak Festival Voleybol Türkiye Şampiyonasına katılacak.

        Galeri
        Galeri

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