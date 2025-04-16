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        Malatya Valisi Yavuz, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 32. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 32. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 08:50 Güncelleme: 16.04.2025 - 08:50
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        Malatya Valisi Yavuz, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 32. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 32. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, milletin yetiştirdiği en müstesna devlet adamlarından biri olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

        Özal'ın sadece doğduğu Malatya'nın değil Türkiye'nin gönlünde derin iz bırakan bir lider olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Devlet adamlığı, vizyonu, siyaset sahnesine getirdiği yenilikçi yaklaşımı ve Türkiye'yi dünyaya açan cesur reformlarıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Ekonomiden dış politikaya, demokrasiden özgürlükler alanına kadar pek çok alanda öncü adımlar atan Turgut Özal, Türkiye'nin çağdaş dünyayla entegrasyonunu hızlandırmış, özellikle Orta Asya ile kurduğu güçlü bağlarla, Türk dünyasının birliği ve dayanışması için önemli katkılarda bulunmuştur. 17 Nisan 1993 tarihinde ebediyete irtihal eden 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, kıymetli ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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