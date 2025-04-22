Arkadaşına destek için gittiği Yeşilay'ın yöneticisi oldu

YETER ERDİNE - Yeşilay Malatya Şube Başkanı Burak Ata, üniversite öğrencisiyken arkadaşına destek olmak üzere tanıştığı Yeşilay'da, gönüllülükte 10'uncu, şube başkanlığında ise 4'üncü yılını geride bırakıyor.

Yeşilay Malatya Şube Başkanı Burak Ata, AA muhabirine, 2013'te Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanarak lisans eğitimine başladığını söyledi.

Üniversite yıllarında Ümit Karahasan isimli sınıf arkadaşıyla dostluk bağı kurduklarını anlatan Ata, arkadaşı Karahasan'ın Yeşilay gönüllüsü olduğunu, zaman zaman etkinliklere dahil olduğunu anımsattı.

Karahasan'ın gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıya katılmasının ardından hayatının adeta yön değiştirdiğini dile getiren Ata, şöyle konuştu:

"Ümit kamptan döndüğünde farklı fikirlerle geldi ve üniversitede Genç Yeşilay'ı kurmak istediğini anlattı. 'Arkadaşlarımız bağımlı olmasın, onlara faydalı olalım' düşüncesiyle heyecanla bana yaşadıklarını anlatmıştı. Aslında başarılı olabileceğimize, başarabileceğimize çok inanmasam da arkadaşımı kırmak istemediğimden 'Tabii ki Ümit yapalım' diyerek işe başladık. Yaklaşık 1 ay sonra Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi ile iletişime geçerek Gazi Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğunu kurduk. Arkadaşlarımıza faydalı olmak, kendimizi yetiştirmek ve bağımlılıklara karşı donanımlı hale getirmek amacıyla yola çıktık ve 2015'te çıktığımız yolda 2025 yılına kadar 10 yıllık gönüllük sürecimiz devam etti."

İlk olarak bağımlılıkla mücadele semineri düzenlediklerini ve etkinliğe sadece 15 kişinin geldiğini aktaran Ata, bunun üzerine öğrencileri çekecek etkinlikler ve organizasyonlara ev sahipliği yapıp öğrencileri çekmeyi başardıklarını ve üniversitede büyük bir topluluk haline geldiklerini kaydetti.

Üniversiteyi bitirip memlekete döndüğünde mühendis olarak çalışma hayatına başladığını, kısa bir süre sonra da Malatya Yeşilay Şubesi yöneticileriyle tanışıp gönüllülük faaliyetlerine devam ettiğini belirten Ata, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 4 yıl önce Yeşilay Genel Merkezi'nden aranıp merkeze davet edildim ve şube başkanlığının bana devredilmek istendiği aktarıldı. Genç Yeşilay'dan yetişip buraya gelen ilk örneklerden biri olacaktım. 'Onları mahcup eder miyim?' diye düşündüm. Genel Sekreter'imiz, 'Yeşilay'ı her insana anlatabildiğin kadar anlat. Dokunabildiğin kadar dokun insanlara, biz sana güveniyoruz.' dedi. Üzerimdeki bu sorumlulukla 2021 yılında görevi devraldım. Şu anda görevdeki 4. yılım. Hamdolsun, çalışmalarımıza devam ediyoruz."