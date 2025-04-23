Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Malatya'nın Kale, Battalgazi ve Pütürge ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla tören düzenlendi.

Kale İzollu İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kale Kaymakamı Onur İnce ile Belediye Başkanı İhsan Özbay, öğrencilerin bayramını kutladı.

Daha sonra İzollu İlkokulu öğrencileri tarafından, şiir ve müzik dinletisi yapıldı, folklor oyunları sergilendi.

Etkinliğe, Kale Kaymakamı Onur İnce, Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Murat Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

- Battalgazi

Fatih İlkokulu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Birçok etkinliğin düzenlendiği okulda, çocuklar sandalye kapmaca ve yumurta yarışı gibi oyunlar oynadı.